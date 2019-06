SERIE A 2019/2020 20 SQUADRE / Giù Chievo, Frosinone ed Empoli, su Brescia, Lecce e Verona: con la vittoria dell'Hellas nella finale playoff contro il Cittadella si completa il quadro delle partecipanti alla prossima Serie A.

Il campionato 2019/2020 vedrà ancora una volta venti squadre al via: il Lecce va a far compagnia al Napoli tra le società del Sud Italia, mentre il Brescia arricchisce la flotta di squadre lombarde, ben quattro, come quelle dell'Emilia Romagna, le due regioni più rappresentate.

Ecco l'elenco completo delle 20 squadre nella Serie A 2019/2020: Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese, Verona.

L'inizio del campionato è previsto per sabato 24 agosto, ultima giornata in programma 25 maggio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui