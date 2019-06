SERIE B VERONA CITTADELLA / Il Verona vola in Serie A e raggiunge Brescia e Lecce: 3-0 della squadra di Aglietti contro il Cittadella, risultato che ribalta il 2-0 dell'andata. I padroni di casa, dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Zaccagni, sfruttano al meglio la doppia espulsione degli avversari (prima Parodi, poi Prioia) e completano la rimonta grazie alle reti di Di Carmine e Laribi nei minuti finali.

Grande rimpianto per la squadra diche dopo il successo dell'andata già pregustava la prima storica partecipazione al massimo campionato. La promozione arriva, invece, per ilche dopo una stagione tormentata riesce a dare il meglio proprio negli spareggi playoff e torna dopo una stagione in Serie A. Missione compiuta per Aglietti chiamato nel finale di campionato a sostituire Grosso per agguantare spareggi e promozione: traguardo tagliato.

VERONA-CITTADELLA 3-0: 27' Zaccagni, 69' Di Carmine, 83' Laribi

