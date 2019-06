NAPOLI THEO HERNANDEZ CEBALLOS LLORENTE / Non solo James Rodriguez: asse caldo tra il Napoli e il Real Madrid. Se gli azzurri cercano di prendere a volo l'occasione che risponde al nome James Rodriguez, la linea con i blancos è davvero rovente, come riferisce 'as.com'.

Il club di, infatti, pensa a un tris di nomi della rosa di Theo Hernandez, con cui ci sono stati già contatti , e. Per il primo, centrocampista di 24 anni, c'è da vincere la concorrenza della Premier League, mentre il terzino francese piace anche in Bundesliga: per tutti l'ultima parola spetterà a Zidane che dovrà decidere se puntare o no ancora su di loro.

Attenzione poi anche alla carta Koulibaly: il centrale senegalese piace da tempo a Zinedine Zidane che cerca un rinforzo di spessore in difesa anche se il Napoli difficilmente lascerà partire il pilastro della propria retroguardia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui