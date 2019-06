Milan, futuro Plizzari: bivio rossonero

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA PLIZZARI / Alessandro Plizzari anche oggi è stato protagonista con le sue parate contro la Polonia. Il numero uno dell'Italia Under 20 si sta mettendo in mostra nel Mondiale di categoria: il ct Paolo Nicolato ha deciso di puntare sul portiere del Milan nonostante una stagione passata tra panchina in prima squadra e qualche presenza con la Primavera. Difficile immaginare un altro anno così per il giovane portiere classe 2000, che ha da poco rinnovato con il cub rossonero.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il futuro di Plizzari quasi certamente sarà legato a quello di Gianluigi. Se il numero 99 dovesse essere ceduto, per il numero uno dell'Under 20 si aprirebbero le porte della prima squadra del Milan: immaginare Plizzari al fianco di Reina non sarebbe, infatti, impossibile. Con Donnarumma ancora in rossonero, invece, andrebbe trovata una sistemazione, magari in Serie A.