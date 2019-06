INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED / L'Inter si avvicina a Romelu Lukaku: la società nerazzurra, pronta già a mettere a segno il colpo Dzeko, avrebbe raggiunto l'intesa con l'attaccante belga del Manchester United. Come riferisce 'sportmediaset.it', le parti avrebbero raggiunto un accordo per un ingaggio da circa 8 milioni di euro, bonus compresi, sfruttando anche gli ottimi rapporti tra Marotta e il procuratore del calciatore, Federico Pastorello.

L'esperienza nerazzurra affascina molto, tanto che il belga avrebbe seguito con attenzione la parte finale di campionato della squadra lombarda, sperando in un piazzamento Champions.

Ottenuto il quarto posto sarebbe stata trovata anche l'intesa tra Inter e giocatore, manca però ancora quella con i 'Red Devils': affare non di poco conto visto che da Manchester hanno richiesto oltre 70 milioni di euro per il trasferimento, con gli ultimi aggiornamenti disponibili cliccando qui. Quota cash che non può essere abbassata neanche inserendo Perisic nella trattativa, visto che il croato - lo scorso anno molto cercato da Mourinho - non troverebbe il pieno consenso di Solskjaer. Questo il nodo da sciogliere, mentre si cercherà di chiudere al vicenda Icardi con una cessione che garantirebbe una importante entrata economica: attenzione però allo scambio con Dybala che potrebbe poi chiudere la porta all'arrivo dello stesso Lukaku in nerazzurro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui