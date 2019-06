Lazio, Inzaghi resta! Firmato il rinnovo fino al 2021: i dettagli

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO LAZIO SIMONE INZAGHI / Dopo settimane di indiscrezioni e rumors che lo avevano accostato a Juventus e Milan ha deciso di restare alla: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, l'allenatore ha firmato oggi il rinnovo del suo contratto con il club biancoceleste fino al 2021, con uno stipendio da 2 milioni netti a stagione più bonus in base agli obiettivi. L'ufficialità, secondo l'emittente satellitare, dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Un'ottima notizia per il club di Lotito, che aveva sempre espresso ottimismo (come Tare) sulla permananza del suo allenatore.