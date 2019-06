Milan, ottimismo Maldini: fumata bianca in arrivo

CALCIOMERCATO MILAN MALDINI GIAMPAOLO / Paolo Maldini verso il sì. L'ex capitano del Milan - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - dovrebbe accettare la proposta fatta da Gazidis lunedì scorso. La fumata bianca dovrebbe arrivare già nelle prossime ore e poi verranno completati gli ultimi tasselli prima di dedicarsi al calciomercato.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Peserà dunque parecchio il parere di Paolo Maldini nella scelta del nuovo allenatore, che dovrà prendere il posto di Gennaro Gattuso: il nome in pole è sempre più quello dima non sono escluse sorprese.