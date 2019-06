INTER JOAO MARIO SPORTING LISBONA / L'avventura all'Inter di Joao Mario potrebbe essere giunta alle battute conclusive.

Stando a quanto riferito dall'edizione odierna di 'O Jogo', il centrocampista lusitano potrebbe addirittura fare ritorno allo. Fredericostarebbe cercando di trovare il modo di riportare il calciatore incon l'intento di andare a sostituire Brunoche dopo una stagione super dovrebbe lasciare la capitale. La dirigenza dello Sporting vorrebbe approfittare del fatto che Joao Mario non è al centro del progetto dell'Inter che lo lascerebbe andare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il club di Lisbona non è però l’unico nella corsa per il centrocampista, infatti anche l’Everton di Marco Silva è pronto a inserirsi per riportare il portoghese in Premier League.

