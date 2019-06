MONDIALI UNDER 20 ITALIA POLONIA / Dopo aver vinto da imbattuta il proprio girone, l'Italia di Paolo Nicolato ha superato anche l'ostacolo Polonia negli ottavi di finale. Gara ostica per gli azzurrini contro i temibili padroni di casa che sono andati KO grazie ad un gol proprio nei minuti finali del primo tempo di Andrea Pinamonti che ha trasformato in modo magistrale un calcio di rigore.

L'attaccante che quest'anno ha giocato al Frosinone ha superato l'estremo difensore polacco con uno splendido cucchiaio. Per le ultime notizie sulle selezioni Under 20---> clicca qui!

Nella ripresa gli azzurrini riescono a tenere botta, soprattutto in un finale di sofferenze, agli assalti della Polonia, strappando il pass per i quarti di finale del Mondiale Under 20.

ITALIA-POLONIA 1-0

38' Pinamonti

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui