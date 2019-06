CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI INNOCENTI / Maurizio Sarri appare sempre di più l'indiziato numero uno alla panchina della Juventus. Le finali europee sono terminate e la nomina dell'erede di Allegri non dovrebbe essere poi così lontana. L'ex napoletano sarebbe in primissima fila ed anche Luciano Innocenti, che ha giocato per Sarri in Seconda Categoria ai tempi dello Stia, è sicuro della volontà dell'allenatore.

L'ex attaccante ha detto la sua a 'La Gazzetta dello Sport': "Maurizio non vede l’ora di andare alla Juve. E ai tifosi dico che non potrebbero avere di meglio. Ricordo che Maurizio inizialmente aveva più di un dubbio e temeva di non essere all’altezza, io lo incoraggiai e sono orgoglioso di vederlo oggi. Anche perché non è minimamente cambiato: ogni volta che mi vede mi abbraccia, l’anno scorso mi invitò a casa sua a Napoli per il mio 60esimo compleanno, ma non riuscimmo a combinare perché lui doveva liberarsi dal Napoli". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI