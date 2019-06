CALCIOMERCATO JUVENTUS MOURINHO / Destino ancora tutto da scrivere per Josè Mourinho, che è attualmente senza squadra ed è stato accostato con insistenza anche alla Serie A visto il valzer delle panchine. Nei giorni scorsi era stato anche accostato alla Juventus con Ronaldo come suo principale 'sponsor'.

In un'intervista a 'Eleven Sports Portugal' lo 'Special One' parla proprio del suo futuro: "Vincere un quinto campionato in un Paese diverso o laLeague con un terzo club sono cose che mi piacerebbe fare, ma non lo farei solo per quello. Vado solo dove un progetto mi convince. Voglio essere felice, non necessariamente vincere, voglio essere contento e non voglio accettare una proposta senza esserne convinto. Questo è quello che ho sempre pensato - ha ribadito Mourinho - ecco perché se mi dicessero 'oggi non ci sono condizioni per vincere, ma vogliamo che tu crei le condizioni per vincere', allora valuterei la cosa. Quindi sono assolutamente tranquillo, perché so che se non succede ora, accadrà più tardi. Se non ho ciò che mi rende felice, non vado. Penso di essermi guadagnato il diritto di pensare in questo modo". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI