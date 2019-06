ROMA KLUIVERT DE ROSSI / Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro con la nazionale olandese Under 21 in un’intervista al sito 'NOS': "È stata una stagione altalenante, abbiamo avuto alti e bassi, anche perché eravamo una squadra molto giovane.

Personalmente non posso però lamentarmi, considerando che per me era il primo anno in Italia. Quello che volevo forse era giocare di più, fare magari più gol e assist, come un attaccante dovrebbe. Proprio per questo non vedo l’ora che inizi il prossimo campionato".

DE ROSSI - "E’ stata una giornata emozionante. Tra vent’anni potrò dire ai miei figli di aver giocato con lui. Questo significa molto per me. Spero anche, dall’altra parte, che lui possa dire magari ‘Ascolta, io ho giocato con quel Justin’. Lavorerò per questo“.

