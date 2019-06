CALCIOMERCATO MARSIGLIA STROOTMAN / Dopo un solo anno di permanenza, l'avventura di Kevin Strootman al Marsiglia potrebbe già essere al capolinea.

Il centrocampista olandese infatti ha parlato, ai microfoni di 'voetbalprimeur.nl', in maniera chiara del suo futuro direttamente dal ritiro della Nazionale olandese: "Il presidente del Marsiglia è stato chiaro: gli costo troppo e senza gli introiti della Champions non può tenermi. Ciò significa che vogliono liberarsi di me. La scorsa estate ho firmato un quinquennale e il mio cartellino è costato abbastanza: chi mi vorrà dovrà spendere un po'. Non ho ancora pensato di tornare in Olanda a giocare: preferisco una soluzione a titolo definitivo, non in prestito".

