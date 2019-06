CALCIOMERCATO INTER PINAMONTI / Giornata importante per l'Italia giovanile. Alle 17,30 nostrane, l'under 20 di Nicolato affronterà la Polonia negli ottavi di finale del Mondiale U20. Tanti i gioielli in vetrina, tra i quali figurerà Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter tra i migliori nelle prime tre gare della competizione. Classe 1999, la prima punta è reduce da una buona stagione in Serie A col Frosinone, nella quale ha racimolato cinque gol e tre assist in 27 presenze totali.

Ad osservare Italia-Polonia, infatti, potrebbero esserci Parma, Bologna, Udinese e Sassuolo, tra le dirigenze maggiormente interessate al calciatore. I milanesi, dal canto loro, pur valutandolo circa 15 milioni di euro, potrebbero decidere di cederlo soltanto in prestito: l'obiettivo, infatti, sembra quello di farlo crescere altrove per poi ritrovarlo in nerazzurro con maggiore esperienza e capacità. Per il prossimo campionato, Conte potrebbe quindi optare per un attacco rivoluzionato tra cessioni importanti (Icardi su tutti) e nuovi acquisti (Lukaku e Dzeko i nomi caldi)

