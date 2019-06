CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA LLORENTE / Ieri è stata una brutta serata per il Tottenham. La squadra londinese infatti ha fallito l'obiettivo di vincere la Champions League, perdendo in finale contro il Liverpool. Tra i protagonisti della serata c'è stato anche Fernando Llorente, entrato all'81' al posto di Dele Alli per cercare di dare maggior peso in attacco.

Al termine della gara il centravanti ha dedicato una rapida battuta al suo futuro, visto il contratto in scadenza a breve: "Terminerà il mio contratto - riporta 'Marca.com' - ma non ho idea del mio futuro: vedremo cosa succederà nei prossimi giorni". L'exnegli ultimi giorni è stato accostato a diverse squadre italiane, tra cui

