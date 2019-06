CHELSEA UFFICIALE CAHILL / Il suo addio era nell'aria da tempo, ora, alla scadenza del proprio contratto, Gary Cahill lascia ufficialmente il Chelsea.

L'esperto difensore inglese, capitano dei 'Blues', non rinnoverà il proprio accordo come confermato dalla società londinese, che attraverso il proprio sito ufficiale gli ha tributato un lungo messaggio di saluto. "Vincitore e leggenda" lo ha definito il Chelsea, con cui ha disputato le ultime sette stagioni e mezzo. Ora non è escluso che la carriera di Cahill, cercato a gennaio anche da club italiani, possa ripartire là dove tutto è cominciato: all', club neo-promosso in Premier e guidato dall'amico ed ex compagno di reparto John