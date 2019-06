SERIE A LUAN LAZIO PORTO / Per molto tempo il suo nome è stato accostato alla Serie A.

Ora però il suo futuro appare lontano dall'Italia ma comunque verso l'Europa. Come riferisce 'A Bola', il Porto sarebbe pronto a formulare un'offerta per l'attaccante verdeoro. Nel corso della prossima settimana, emissari del club lusitano sono pronti a volare in Brasile per effettuare la prima proposta al Gremio, che si aggirerà tra gli 8,5 e i 9 milioni di euro. Una cifra lontana da quella della clausola rescissoria (18 milioni), ma che potrebbe essere comunque soddisfacente per la società di Porto Alegre.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui