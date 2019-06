Juventus, Bernardeschi 'vota' Sarri

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI SARRI / Il principale motivo di interesse del calciomercato in queste ore è relativo al prossimo allenatore della Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Bianconeri che non hanno ancora sciolto le riserve su chi siederà in panchina al posto di Sarri in ogni caso sembra in pole ma la pista Guardiola forse non è ancora tramontata . Su chi sarà il nuovo tecnico, ha parlato in conferenza stampa Federico, dal ritiro della Nazionale a. "Chiunque arriverà sarà un tecnico da Juventus - ha spiegato - Non mi esprimo, dobbiamo avere fiducia nell'operato della società. Qualsiasi allenatore arriverà porterà qualcosa in più ai giocatori. Di Sarri posso dire che è un tecnico valido, non so se sarà lui o qualcun altro".