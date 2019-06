MILAN OSIMHEN LILLA / In inverno il suo nome è stato accostato al Milan come possibile acquisto. Ora che è in arrivo l'estate, Victor Osimhen è rimasto nei radar rossoneri. Per età, caratteristiche fisiche e tecniche il suo è un nome che rientrerebbe a pieno negli standard del nuovo Milan, che punta a costruirsi top-player in casa. Il nigeriano, che compirà 21 anni a dicembre, è una prima punta in grado però di giostrare su tutto il fronte offensivo. Lo Charleroi lo ha riscattato dal Wolfsburg per 3,5 milioni di euro, ma la sua valutazione si aggira attorno ai 15 milioni, una cifra che il Milan potrebbe decidere di investire.

O meglio una cifra che i rossoneri parevano aver già investito, visto che 'France Football' sottolinea come a gennaio il club italiano sia arrivato ad offrirla alla società belga. Dopo l'acquisto il Milan avrebbe girato poi il ragazzo in prestito al Lilla. Lo Charleroi però ha preferito tenere in rosa il giocatore sino alla fine della stagione, ma non è detto che il 'Diavolo' possa tornare alla carica. Questa volta però il Lilla potrebbe rappresentare un ostacolo. Secondo la testata francese, i transalpini sarebbero disposti a offrire 10 milioni di euro per il giovane attaccante. Resta dunque da capire se una possibile operazione in sinergia è ancora possibile o se Milan e Lilla dovranno sfidarsi per assicurarsi le prestazioni del promettente attaccante.

