FROSINONE BARONI/ Marco Baroni dovrebbe non sedersi più sulla panchina del Frosinone nella prossima stagione. L'ex allenatore del Benevento, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', nei prossimi giorni potrebbe dire addio al club ciociaro e sarebbe pronto a valutare altre offerte.

In questa stagione, Baroni è arrivato in corsa sulla panchina del Frosinone dopo l'esonero di Longo, ma non è riuscito, soprattutto per colpa degli scarsi risultati fra le mura domestiche, a centrare l'obiettivo salvezza. Al suo posto occhio ai nomi di Ivan Juric, ex Genoa, e Aurelio Andreazzoli, autore del miracolo sfiorato con l'Empoli.

