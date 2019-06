SONDAGGIO INTER CONTE JUVENTUS SARRI MILAN GIAMPAOLO/ Secondo i follower dell'account Twitter di Calciomercato.it, nel valzer delle panchine, è la scelta di Antonio Conte per l'Inter la più giusta.

Il tecnico leccese è tornato in Serie A dopo l'esperienza in Premier League con il Chelsea, percorso che potrebbe fare anche Mauriziocon la Juventus. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Mentre Conte ha ottenuto il 60% dei consensi, l'ex allenatore del Napoli si è fermato sul 17%, addirittura al terzo posto. Più gradita è infatti la possibile nuova destinazione di Marco Giampaolo, candidato alla panchina del Milan del nuovo corso con Gazidis al timone della società, per lui il 23%.

