Sampdoria, nuovo incontro in vista per la cessione

CALCIOMERCATO SAMPDORIA VIALLI FERRERO / Novità in vista per quanto concerne la cessione della Sampdoria.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il gruppo, con Gianlucaall'interno della cordata, non si è ancora dato per vinto e chiederà in settimana un nuovo incontro al presidente blucerchiato Massimo, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', per un rialzo. La precedente offerta del fondo americano era didi euro più 20 milioni di bonus legati ai risultati della squadra, troppo poco secondo Ferrero. Vialli, tuttavia, è ancora in bilico, tentato dall'offerta didi entrare a far parte dello staff della Nazionale.