p>CALCIOMERCATO ATALANTA / La storica qualificazione inha portato nelle casse dell'un tesoretto da 30 milioni di euro ma la dirigenza bergamasca potrebbe però completare diverse operazioni in uscita per ottenere altri importanti milioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come riportato da 'Tuttosport', su tutti c'è da stabilire il futuro di Musa Barrow: l'attaccante gambiano aveva stupito tutti nella seconda parte di stagione 2017/2018 mentre in quest'ultima il suo rendimento non è stato così alto. Possibile dunque che venga girato in prestito in qualche squadra di A, in modo da garantirgli maggior spazio. A Bergamo torneranno D'Alessandro dall'Udinese, Cornelius dal Bordeaux e Sportiello dal Frosinone: questi 3 giocatori saranno sacrificati sul mercato. Discorso diverso invece per Valzania, reduce da una seconda parte di stagione molto positiva con il Frosinone.

