Atalanta, ecco il piano per Lazzari

CALCIOMERCATO ATALANTA LAZZARI SPAL PETAGNA / Manuel Lazzari si appresta ad essere uno dei nomi più caldi del calciomercato in Serie A. L'esterno della Spal si è fatto apprezzare per le sue prestazioni e le pretendenti non mancano. Cresce l'interessamento dell'Atalanta, come si legge sulle colonne odierne di 'Tuttosport'.

