INTER LUKAKU PSG MANCHESTER UNITED/ Romelu Lukaku è un obiettivo importante del calciomercato Inter per quest'estate. Il centravanti belga, ex Everton, potrebbe essere l'uomo di strapotere fisico in attacco a disposizione di Antonio Conte, da tempo un estimatore del giocatore dei Red Devils.

Stando però a quanto riportato dall''Express', il PSG si sarebbe rifatto avanti per Lukaku. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

L'attaccante belga sarebbe quindi di nuovo entrato nei radar del club parigino, di certo una notizia non confortante visti anche i mezzi economici a disposizione della squadra allenata da Thomas Tuchel. In questa stagione Lukaku è sceso in campo 32 volte nell'ultima Premier League, mettendo a segno 12 reti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui