CALCIOMERCATO MILAN SAMPDORIA / Se Paolo Maldini, come sembra, dovesse dire sì alla proposta di Gazidis rimanendo quindi al Milan con il ruolo di direttore tecnico appartenuto fino a un paio di settimane fa al dimissionario Leonardo, ecco che Marco Giampaolo avrebbe quasi la certezza di diventare l'erede di Rino Gattuso.

Al club rossonero, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it , il tecnico di Bellinzona potrebbe davvero chiedere l'acquisto di Dennis, mezz'ala e trequartista belga da lui trasformato in un calciatore completo e totalmente dedito al bene della squadra.

NEL MIRINO DA TEMPO - Del resto il classe '94 è un profilo che il Milan conosce bene a prescindere, dato che - come abbiamo appurato - lo segue da tempo, oltre che rappresentare un elemento ideale per il nuovo corso improntato sui giovani. In queste ultime due stagioni Praet è stato uno dei 'fedelissimi' di Giampaolo alla Sampdoria, con la quale ha rinnovato lo scorso autunno fino al giugno 2021.

NO CLAUSOLA - Nel nuovo accordo firmato coi blucerchiati non è più presente la clausola da 26 milioni di euro, che nel recente passato aveva frenato la sua partenza. L'assenza della clausola potrebbe consentire alla dirigenza milanista di prendere Praet, nel mirino anche di club stranieri (tra cui il Siviglia di Monchi e l'Arsenal di Emery, suoi vecchi estimatori) a una cifra inferiore, inserendo magari nell'affare una contropartita.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui