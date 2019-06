CALCIOMERCATO INTER TORINO GAGLIARDINI / Dopo l'ottima annata con l'Europa sfumata per un soffio, ora il Torino di Walter Mazzarri è pronto a ripartire in vista della prossima stagione.

La volontà della dirigenza granata è quella di non fermarsi qui, di rafforzare la rosa con importanti colpi per dare la caccia a quell'Europa accarezzata per gran parte del campionato. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Cairo avrebbe messo gli occhi su Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter. Reduce da un'annata certamente non indimenticabile, il Torino per Gagliardini potrebbe rappresentare la giusta occasione per rilanciarsi anche in ottica Nazionale. La dirigenza nerazzurra lo valuta tra i 15 e i 18 milioni, ma ci sarà da fare i conti con il fattore Conte che vorrebbe testare il giocatore nei primi giorni di ritiro.

L'Inter però valuta un possibile affare con il Torino, visto che da tempo ai nerazzurri piace Armando Izzo che potrebbe essere così inserito come contropartita nell'affare. Al momento è un’ipotesi complessa, visto che il centrale è ritenuto incedibile da Cairo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui