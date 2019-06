JUVENTUS SARRI CASTILLO CHELSEA/ Oltre ai nomi già noti, Maurizio Sarri, possibile nuovo allenatore della Juventus di Agnelli, potrebbe portare in Italia un talento dal Chelsea classe 2000.

Stando infatti a quanto riportato da 'Tuttosport', Juan, stellina dell'Under 23 dei Blues, sarebbe da tempo nei radar bianconeri e, col possibile arrivo del tecnico ex Napoli, potrebbe tornare in auge per l'imminente sessione di calciomercato estiva. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Castillo potrebbe essere infatti la chiave per l'ormai già citato 'indennizzo' per Sarri da versare al Chelsea. L'olandese, originario di Amsterdam, potrebbe raffigurare un rinforzo immediato per la seconda squadra ed un ottimo prospetto per la rosa titolare.

