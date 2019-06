CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO JOAO PEDRO / Dopo l'accordo raggiunto per il rinnovo di Simone Inzaghi, la Lazio di Claudio Lotito può ora concentrarsi esclusivamente sul mercato.

In ballo c'è il futuro di Felipe, centravanti ecuadoriano che gode della stima di Simone, in scadenza di contratto nel 2020: la Cina lo tenta, anche dagli Emirati Arabi sono arrivate numerose offerte. Per restare alla Lazio vorrebbe vedersi raddoppiato lo stipendio attuale da 1,5 milioni di euro. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Per le corsie laterali piace Fares: la Spal lo riscatterà versando 3 milioni di euro al Verona ma il suo futuro verrà deciso solo quando si saprà con certezza il nome dell'allenatore che siederà sulla panchina del club ferrarrese. Inzaghi stravede per Ansaldi, ma Cairo è un duro ostacolo da superare. Sulla fascia destra è tornato in bilico il riscatto di Romulo, preso a fine gennaio dal Genoa. Per la trequarti spunta la suggestione Joao Pedro, che rappresenterebbe una buona alternativa a Correa.

