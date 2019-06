p>CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI / Simoneè vicinissimo alla riconferma sulla panchina dellacome riportato dal 'Corriere dello Sport', ieri è stato raggiungo un accordo verbale tra lu e il dsmentre nella giornata di oggi è previsto il terzo e ultimo incontro condove potrebbe arrivare la firma tanto attesa fino al 2021. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Contratto importante per Simone Inzaghi che percepirà due milioni di stipendio più bonus, ieri sono state gettate ora serve solo mettere nero su bianco anche se il contratto sarà di due anni (2021) e non tre (2022) come inizialmente proposto dal presidente biancoceleste. Allontanata così l'ipotesi Milan, l’opzione rossonera così è del tutto sfumata anche perché Inzaghi è fortemente legato all'ambiente laziale. Lotito che però si era mosso insieme a Tare sondando la disponibilità di Gattuso ma quando il 12 luglio inizierà il ritiro di Auronzo di Cadore ci sarà ancora Inzaghi.

