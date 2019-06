SAMPDORIA PIOLI ANDREAZZOLI / Chi al posto di Marco Giampaolo: la Sampdoria deve decidere il nome del nuovo allenatore, considerato che l'attuale tecnico blucerchiato è vicino all'addio. Il suo futuro è al Milan, nel caso in cui Maldini dovesse accettare l'incarico di nuovo responsabile dell'area tecnica: la decisione di Giampaolo è già presa, ora toccherà a Ferrero trovare il sostituto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come si legge sulla 'Gazzetta Sportiva', per la panchina blucerchiata il nome in pole position è quello di Stefano. Lex Fiorentina è la pista più percorribile, ma occorrerà che le aspirazioni di club e tecnico combacino. In caso contrario, la principale alternativa continua ad essere rappresentata da Aurelioche deve ancora decidere se proseguire o meno il suo percorso ad Empoli. Tra i profili sondati anche quello di Eusebioper il quale però c'è l'ostacolo dell'ingaggio che appare al momento difficilmente superabile.