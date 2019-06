CALCIOMERCATO BOLOGNA MIHAJLOVIC / Prima la pazza idea Juventus, poi la suggestione Roma: Sinisa Mihajlovic è uno degli allenatori più ricercati e richiesti dal mercato. Non poteva essere altrimenti dopo la cavalcata che ha permesso al Bologna, nella seconda parte di stagione, di conquistare una salvezza che sembrava lontanissima all'arrivo del tecnico serbo. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Quale sarà però il futuro di Mihajlovic? La dirigenza del Bologna confida di prosegure il proprio cammino con lui.

Il clima ostile che si sta creando nella capitale, allontana infatti Sinisa dalla panchina giallorossa anche se il tecnico sembrerebbe molto tentato da questa ipotesi. Domani ci sarà l'incontro con i vertici rossoblù che rimangono però fiduciosi circa la permanenza del proprio tecnico ma il presidentestanno anche lavorando su un piano B.

Piano B che si chiama Marco Giampaolo, primo obiettivo anche della panchina del Milan. Di fronte a una telefonata di Sabatini, l'attuale tecnico della Sampdoria potrebbe pensarci su per la stima infinita che c’è tra i due. In corsa anche Eusebio Di Francesco, con la speranza che la presenza di un uomo di calcio di grande spessore come Sabatini lo convincesse ad accettare l’incarico.

