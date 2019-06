CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Abbiamo già raccontato della volontà della dirigenza del Napoli di puntare su Hirving Lozano, talento messicano del PSV, in vista della prossima finestra estiva di mercato.

Questo comporterebbe una partenza di Lorenzo? E' questa la domanda che tiene banco attualmente in casa Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'arrivo di Lozano non escluderebbe una permanenza di Insigne a Napoli e viceversa. C'è un importante retroscena raccontato dal quotidiano romano: è 1 maggio, a casa Ancelotti è riunito lo Stato maggiore del Napoli assieme a Raiola ed Insigne. Il Napoli quel giorno ha proposto a Insigne, per ribadirgli la stima che nutre nei suoi confronti, il prolungamento del rinnovo, che va in scadenza nel 2022: un anno ancora, semmai anche due.

