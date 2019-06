JUVENTUS PARATICI GENOA / Dominik Szoboszlai è da tempo nel mirino della Juventus che lo ha osservato da vicino anche in occasione della sfida di Europa League tra il Salisburgo e il Napoli.

I bianconeri continuano a pensare al 18enne calciatore ungherese, accostato anche alla, anche se per portarlo in Italia c'è da fare i conti con una clausola da 25 milioni di euro. Secondo quanto riferisce 'Gazzetta Sportiva' del talento ungherese si parlerà la prossima settimana in un incontro tra i bianconeri e il Genoa: l'ipotesi è imbastire una trattativa congiunta tra le due società conche arriverebbe in Italia non per indossare subito la maglia dellama per fare esperienza con quella del club ligure.