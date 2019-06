CALCIOMERCATO ROMA FONSECA / Potrebbe essere anche la settimana decisiva per il futuro della Roma: la dirigenza giallorossa è chiamata a scegliere la nuova guida tecnica in vista della prossima stagione, in grado di rilanciare la squadra della Capitale dopo una stagione deludente. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' c'è un importante svolta: la Roma è a colloquio con Paulo Fonseca, o meglio con il potentissimo agente Jorge Mendes.

E’ l'allenatore portoghese oggi il favorito per la ricostruzione: si parla di un’offerta molto importante, un contratto di tre anni a 2,5 milioni netti più bonus. Fonseca ha ancora un anno di contratto con loma tutto fa pensare che la trattativa possa concludersi con un lieto fine.

Sembra invece essersi congelato il progetto Mihajlovic, a causa dell’ostilità ambientale che ha inciso moltissimo. Totti ha comunque sondato la disponibilità dell'amico Gattuso ma se Fonseca dovesse saltare, la dirigenza della Roma virerebbe con decisione su Roberto De Zerbi che non è ancora uscito dalle menti dei pensatori romanisti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui