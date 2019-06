p>CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / Aurelioin vista della prossima finestra estiva di mercato è intenzionato a regalare a CarloHirvingl'attaccante messicano delè da tempo uno degli obiettivi principali del Come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it , esattamente due mesi fa c'è stata una missione ad Heindoven di alcuni emissari del club partonopeo per sondare il terreno sia con la dirigenza olandese sia con l'entourage del giocatore. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Oggi il 'Corriere dello Sport' rilancia la forte candidatura di Lozano per l'attacco del Napoli. La valutazione però del PSV al momento frena un po' gli entusiasmi: il club olandese chiede per il suo gioiello 50 milioni di euro, ma il Napoli ha intenzione di trattare sul prezzo e si affida a Mino Raiola, che in Olanda si muove da padrone di casa, per il buon esito dell'affare.

