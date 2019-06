JUVENTUS INTER DYBALA ICARDI / Se ne parla da tempo, sarebbe un'operazione che accontenterebbe un po' tutti: Icardi alla Juventus, Dybala all'Inter in uno scambio che permetterebbe alle due società di liberarsi di un 'problema'. Icardi per i nerazzurri lo è stato soprattutto fuori dal campo da quando gli è stata tolta la fascia di capitano: il lungo tormentone ha tenuto banco per settimane e inevitabilmente ha inciso anche sulle prestazioni dell'attaccante quando è rientrato a disposizione di Spalletti. Dybala, invece, ha vissuto una stagione deludente in campo: l'arrivo di Cristiano Ronaldo lo ha condizionato in negativo, tanto da fargli pensare ad un addio. Intenzione che ora sarebbe meno netta in attesa del nuovo allenatore bianconero.

Le società, intanto, continuano a pensare allo scambio che però avrebbe ripercussioni inevitabili sulle altre operazioni di mercato in entrata e in uscita

Così, la 'Gazzetta Sportiva' delinea quello che accadrebbe con Icardi alla Juve: via Mandzukic sicuramente, con il futuro di Kean da tenere d'occhio, e possibile anche modifica del modulo, con il 4-3-1-2 che diventerebbe forse la scelta migliore per far coesistere l'argentino con Cristiano Ronaldo. In casa Inter, invece, l'arrivo di Dybala, insieme a quello ormai prossimo di Dzeko, chiuderebbe le porte all'arrivo di Lukaku. Anche in questo caso, Conte potrebbe pensare ad una variante tattica: oltre al classico 3-5-2, ecco il 3-4-2-1 con Dzeko davanti a Dybala e Lautaro.

