p>CALCIOMERCATO MILAN PRAET / Simone Inzaghi è stato confermato sulla panchina della Lazio, così Marconelle ultime ore sembra essere il candidato numero uno per la panchina del: dopo l'addio di Gennaro, l'attuale tecnico della Sampdoria potrebbe ripartire proprio dalla panchina rossonera. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ed è proprio da Genova, sponda blucerchiata, che il Milan guarda con particolare attenzione in vista della prossima finestra estiva di mercato. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', occhi puntati sul danese Joachim Andersen per aűancare capitan Romagnoli. Si è già scatenata un’asta internazionale su di lui, ma Giampaolo potrebbe giocare un ruolo decisivo nella trattativa. Andersen ma non solo: come anticipato da Calciomercato.it, il Milan ha messo gli occhi anche su Daniel Praet. Il centrocampista belga è stato valorizzato proprio da Giampaolo che lo ha utilizzato prima come mezzala e poi come play davanti alla difesa con risultati eccellenti.

