ATALANTA ZAPATA / Resta Gasperini e con lui anche tutti i big: conquistata la Champions, l'Atalanta non ha intenzione di smontare il giocattolo, anzi.

L'idea è quella di tenersi stretti i calciatori, salvo le classiche offerte 'irrinunciabili': per tutti gli aggiornamenti sul mercato, clicca qui. Una scelta caldeggiata dagli stessi calciatore come testimoniano le parole di Duvanalla 'Gazzetta Sportiva': il colombiano è da tempo al centro di numerosi voci di mercato, ma ora che Gasperini ha scelto la strada della continuità, il suo futuro sembra essere ancora tinto di nero e azzurro.

Lo conferma lo stesso calciatore, svelando il sogno di "vincere con l'Atalanta e la Nazionale: sarebbe il massimo". Per farlo non c'è altra strada che la permanenza a Bergamo: "Voci di mercato? Penso alla Dea, voglio restare. Qui so benissimo e con i compagni abbiamo raggiunto un traguardo storico. Tanto lavoro, che felicità"

