INTER CONTE FLORENZI ROMA / Non solo Dzeko: l'Intercontinua a guardare in casa Roma e pensa ad un altro rinforzo colorato di giallorosso. Lo riferisce 'TuttoSport', secondo cui Antonio Conte avrebbe messo anche Alessandro Florenzi nella lista dei possibili obiettivi per la società nerazzurra, con tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui.

Il jolly capitolino, destinato a prendere l'eredità della fascia di capitano di De Rossi, piace da tempo al nuovo allenatore interista, che in Nazionale lo ha quasi sempre impiegato (17 presenze su 25 partite), soprattutto per la sua capacità di riuscire a districarsi in diversi ruoli. L'affare però non si presenta semplice visto che laal momento non sembra intenzionata a cedere il 28enne, seguito dall'anche in passato. I nerazzurri potrebbero anche pensare di imbastire un'unica trattativa, unendo l'affare Dzeko con quello Florenzi che ha una valutazione di circa 30 milioni: esborso economico abbassato con l'inserimento di contropartita tecnica.

