MILAN MALDINI / Paolo Maldini è chiamato a decidere il futuro suo e del Milan: come riferisce la 'Gazzetta Sportiva', l'ex difensore nelle prossime 48 ore dirà sì o no alla proposta di Gazidis di prendersi in carico l'intera area sportiva diventandone il responsabile. Una scelta che dovrà avvenire in tempi molto rapidi, nei prossimi giorni appunti, perché da questa dipendono le prossime mosse del club.

Milan, Maldini sì: da Donnarumma a Suso, 'grana' cessioni

Nel caso dovesse arrivare il sì di Maldini, il primo nodo da sciogliere sarebbe quello della panchina e Marcosarebbe la risposta all'interrogativo: il tecnico ha già comunicato a Ferrero la volontà di chiudere in anticipo l'esperienza allae rappresenta la prima scelta del dirigente rossonero.

Poi però ci sarebbero da pianificare acquisti e cessioni e qui per Maldini si aprirebbero subito tre 'grane': con l'incubo del Fair Play finanzario da rispettare qualche addio doloroso sarebbe necessario, per tutti gli aggiornamenti sul mercato Milan si può cliccare qui. Così il futuro di Donnarumma sarebbe in bilico: per possibile plusvalenza e ingaggio, il portiere sarebbe la cessione che permetterebbe un 'guadagno' maggiore. Le pretendenti non mancano dal Manchester United al Psg. Diversa la situazione di Romagnoli: il Milan vorrebbe tenerlo e sarebbe pronto a cederlo soltanto nel caso in cui arrivasse un'offerta indecente. Poi c'è Suso: la clausola da 40 milioni mette il club con le spalle a muro, senza un nuovo accordo i rossoneri non potrebbero far altro che lasciar partire lo spagnolo se una società decidesse di sborsare l'intera somma.

