INTER CONTE ZHANG / Il primo incontro è avvenuto in 'campo neutro': Antonio Conte, da pochi giorni nuovo allenatore dell'Inter, e Zhang Jindong, presidente di Suning, si sono incontrati a Madrid ieri pomeriggio, nell'immediata vigilia della finale di Champions League. Un faccia a faccia per conoscersi al quale hanno preso parte anche tutti i vertici del club, da Steven Zhang a Marotta, passando per Zanetti, Ausilio e Antonello. Due ore di summit che sanciscono il via libera alle operazioni di mercato dei nerazzurri, con gli aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando qui. Godin è già arrivato, ora toccherà a Marotta e Ausilio regalare al nuovo allenatore altri cinque innesti: questo il piano della società lombarda che potrebbe presto regalare un rinforzo in attacco.

Inter, 5 nomi per Conte: da Dzeko a Dybala e Chiesa

Per Edin Dzeko la trattativa è avanzata e la fumata bianca non dovrebbe farsi attendere.

Dallapotrebbero arrivare anche altri calciatori:è un possibile acquisto low cost mentrerappresenta in questo momento un'altra idea, anche se è in seconda fila rispetto a Nicolò, altro obiettivo interista. In settimana, riporta la 'Gazzetta Sportiva', dovrebbe esserci l'incontro con il presidente del: si parte da una richiesta di 50 milioni di euro e si cercherà un'intesa inserendo qualche contropartita nell'affare. In attacco gli altri due rinforzi programmati: il nome evidenziato in rosso è quello di Federico, da tempo pallino della dirigenza dell'Inter, ma nel mirino anche dellae non solo. Anche qui valutazione importante, intorno ai 70 milioni di euro, con la trattativa per la cessione dellache fa tenere in stand-by l'affare per tutti. Poi arriverà un altro attaccante:è il pallino di Conte ma occhio allo scambio. Se dovesse arrivare la Joya, la pista belga sfumerebbe.

