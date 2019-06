JUVENTUS SARRI GUARDIOLA POCHETTINO / Il tempo dell'attesa volge al termine: le finali europee sono ormai alle spalle ed ora per la Juventus è arrivato il momento della decisione. Chi per il dopo Allegri? Sarri resta in prima fila, staccato dagli altri pretendenti: il tecnico toscano è tornato in Italia in attesa di capire quel che sarà di lui, anche se non è a Milano come invece circolato nella serata di ieri.

L'attuale manager del Chelsea aspetta l'incontro con Fabio, responsabile dell'area sport del club bianconero: un faccia a faccia che potrebbe avvenire anche oggi - anche se il dirigente è ancora a Capri - mentre Fali Ramadami continua a trattare con il Chelsea per arrivare a un via libera rapido e indolore.

Anche se tutto lascia pensare che Sarri sarà il prossimo allenatore della Juventus, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando qui, non si placano i rumors su Pep Guardiola: tra rialzi in Borsa, annunci social, il manager spagnolo è diventato una sorta di 'fantasma' che aleggia intorno alla società bianconera. Più 'concreta' invece la presenza di Pochettino che ancora ieri dopo la finale di Champions ha rimandato la decisione sul suo futuro: "Non è il momento di parlarne - ha detto ieri dopo la sconfitta con il Liverpool -. Dopo cinque anni il progetto era chiaro: ora occorre calma e il tempo pe parlarne". Già il tempo: quello che per il prossimo allenatore della Juventus sta per scadere...

