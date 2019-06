CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / Non ci sono dubbi, è Romelu Lukaku il grande desiderio di Antonio Conte per l'attacco.

Desiderio contraccambiato, visto che anche il belga ha messo l' che ha messo sul piatto un contratto pluriennale di oltre 10 milioni di euro a stagione più bonus - in cima alle sue preferenze. La 'voglia' di nerazzurro il classe '93 l'ha di fatto pure manifestata su Instagram rispondendo con due emoticon non a caso, anzi molto significative - vedi foto in alto - al post-video su Instagram di Adriano in cui l'ex 'Imperatore' ricorda la sua avventura interista.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui