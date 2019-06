CHAMPIONS LIVERPOOL RASSEGNA STAMPA / Il Liverpool campione d'Europa si prende le home page di tutti i siti di informazione: dall'Italia all'Inghilterra, passando per Spagna e Germania, le prime pagine dei principali portali sportivi sono dedicati al trionfo dei 'Reds' contro il Tottenham nella finale Champions del Wanda Metropolitano.

Ecco una rassegna dei titoli sull'atto conclusivo della competizione continentale:

GAZZETTA DELLO SPORT - Liverpool campione d'Europa, il Tottenham si arrende a Salah e Origi

CORRIERE DELLO SPORT- Trionfa il Liverpool: Klopp è campione d'Europa con i gol di Salah e Origi

TUTTOSPORT - SESTO TRIONFO

AS - La Champions de Alisson y Origi

L'EQUIPE - LES ROIS ROUGE

BBC - Liverpool beat Spurs to win Champions League

THE SUN - Salah and Origi fire Reds to sixth Euro crown a year after heartache

BILD - LIVERPOOL beKLOPPt vor gluck

