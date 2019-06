CALCIOMERCATO JUVENTUS CHAMPIONS TOTTENHAM LIVERPOOL POCHETTINO / Pochettino è deluso ma guarda con ottimismo al futuro dopo la sconfitta col Liverpool in finale di Champions League: "Abbiamo subìto subito quel gol su rigore ma abbiamo continuato a lottare - le parole del tecnico del Tottenham riportate da 'gazzetta.it' - Non è facile giocare contro una squadra che fa un gioco di transizione molto buono, però sono molto orgoglioso.

Il rigore ha sconvolto tutti i piani, ma bisogna essere comunque molto orgogliosi: il Tottenham ha raggiunto per la prima volta la finale di Champions e questo fa ben sperare per il futuro".

FUTURO - In conferenza stampa Pochettino, sempre nel mirino della Juventus che però ha compiuto ulteriori passi verso Sarri, ha risposto in modo criptico sul proprio futuro: "Adesso non è il momento di parlare troppo, dopo cinque anni il progetto è chiaro, per tutti. Ora dobbiamo stare calmi, senza parlare troppo. Ci sarà tempo per farlo".

