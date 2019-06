JUVENTUS GUARDIOLA SARRI / Maurizio Sarri è il candidato in pole per la panchina della Juventus e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca: questo però non ferma le indiscrezioni, tra realtà e sogno, su Pep Guardiola che il popolo bianconero vorrebbe sulla panchina fino a qualche settimana fa occupata da Massimiliano Allegri.

Così mentre sui social non si parla d'altro, anche nei mercati finanziari qualsiasi movimento è preso come un possibile indizio. Ecco allora che 'Il Sole 24 Ore' parla di un possibile alleato dellanella corsa al tecnico spagnolo: l'Adidas. La multinazionale sarebbe pronta a dare un sostegno economico alla società piemontese per ingaggiare l'attuale allenatore del. Un aiuto che avrebbe un 'secondo fine': quello di riuscire a soffiare lo stesso Guardiola dalle grinfie di una diretta concorrente come Puma che sta corteggiando in maniera concreta il tecnico.