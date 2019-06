INTER DZEKO ROMA/ Edin Dzeko punta sempre più ad essere il primo colpo dell'Inter nell'era Conte. Il centravanti bosniaco infatti, dopo 4 stagioni con la maglia giallorossa della Roma, sembrerebbe vicinissimo al club nerazzurro.

Stando a quanto riportato da 'Sport Mediaset', l'operazione per l'ex punta del Manchester City sarebbe praticamente conclusa. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Lunedì potrebbe essere la giornata buona per l'annuncio di Dzeko, per il quale, la Roma dovrebbe ottenere qualcosa intorno ai 13 milioni e mezzo di euro. Al giocatore invece, due anni di contratto per 4 milioni di euro a stagione.

