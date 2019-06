CALCIOMERCATO MILAN CASTILLEJO / Castillejo potrebbe lasciare il Milan dopo appena un anno. L'esterno spagnolo ha deluso le attese e non sembra rientrarei nei piani futuri del club rossonero, anche se una decisione definitiva su di lui l'avremo dopo l'arrivo del nuovo allenatore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In Spagna, nello specifico 'Elgoldigital', ipotizza un suo ritorno in Spagna. Di più, proprio alche il 24enne ha lasciato l'estate scorsa. A quanto pare la dirigenza del club si è già messa al lavoro per riportarlo a casa, il cartellino del classe '94 potrebbe costare almeno 10 milioni di euro.