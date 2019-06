JUVENTUS TRIPPIER NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE FINALE/ Stasera è la serata della finale di Champions League tinta di Premier League. La sfida fra Tottenham e Liverpool, per la quale è presente anche un inviato speciale di Calciomercato.it, sarà interessante anche in ottica mercato e, più in particolare, quello di Serie A. Uno dei nomi più caldi è certamente quello di Kieran Trippier. Il terzino destro inglese, lo scorso anno semifinalista al Mondiale di Russia, è infatti nel mirino di Juventus e Napoli per l'estate ormai imminente.

Juventus e Napoli, il punto su Trippier: chi è in vantaggio

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si è mosso da diverso tempo per Trippier. Gli azzurri infatti, con ogni probabilità saluteranno Hysaj e, dopo l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo, potrebbero rinforzarsi anche con il giocatore britannico. Proprio l'approdo al San Paolo dell'ormai ex Empoli però, cambia gli scenari per Trippier, con gli azzurri che sembravano avanti dopo aver presentato la loro offerta agli Spurs. Intanto, sul versante bianconero, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', il numero 2 del Tottenham sarebbe ora un obiettivo concreto, soprattutto se dovesse partire Joao Cancelo, nel mirino della Premier League.

